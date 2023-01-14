У Дніпрі кількість загиблих зросла до 12. Серед них є дитина

У Дніпрі, де російська ракета влучила в девʼятиповерхований будинок, загинули 12 людей. Серед них — 15-річна дівчина.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Поранені 64 людини. З них 59 госпіталізовані, решта лікуються самі.

Рятувальна операція триває. Станом на 20:00 з-під завалів будинку у Дніпрі дістали 35 людей.

Люди під завалами будинку продовжують писати смс, щоб дати про себе знати, розповів заступник мера Михайло Лисенко. Час від часу рятувальники роблять моменти тиші, аби почути крики постраждалих.

Мешканці Дніпра продовжують розбирати завали разом із рятувальниками.