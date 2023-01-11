Польща передасть Україні роту танків Leopard

Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard. За стандартами НАТО, танкова рота — це 14 машин, хоча сам Дуда точну кількість не назвав.
Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції з президентами України та Литви у Львові в рамках Люблінського трикутника.
«Нещодавно ми справді ухвалили рішення про передачу танків Україні з боку Польщі. Роту танків Leopard буде надано в рамках коаліції», — заявив Дуда.
За його словами, рішення про формування такої міжнародної коаліції вже ухвалено.
«Ви знаєте, що треба отримати певні офіційні домовленості та згоди. Але спочатку нам необхідно створити міжнародну коаліцію. І ми ухвалили рішення щодо формування цієї міжнародної коаліції», — додав польський президент.
Польща загалом має понад 240 танків Leopard 2 у трьох модифікаціях — A4, A5 і PL.
- На 20 січня запланована чергова зустріч у форматі «Рамштайн», під час якої 50 країн обговорять наступний етап військової допомоги Україні. Передачу танків можуть узгодити саме на цій зустрічі.
- Раніше голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявив, що Україна зможе отримати від польської сторони невелику кількість німецьких танків Leopard. Наразі польська сторона веде перемовини із союзниками щодо передачі цих танків. Польща хоче створити «коаліцію країн», які мають ці бойові машини. Фінляндія вже заявила, що передасть Україні Leopard 2, якщо хтось із союзників зробить це першим.