Польща передасть Україні роту танків Leopard

Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard. За стандартами НАТО, танкова рота — це 14 машин, хоча сам Дуда точну кількість не назвав.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції з президентами України та Литви у Львові в рамках Люблінського трикутника.

«Нещодавно ми справді ухвалили рішення про передачу танків Україні з боку Польщі. Роту танків Leopard буде надано в рамках коаліції», — заявив Дуда.

За його словами, рішення про формування такої міжнародної коаліції вже ухвалено.

«Ви знаєте, що треба отримати певні офіційні домовленості та згоди. Але спочатку нам необхідно створити міжнародну коаліцію. І ми ухвалили рішення щодо формування цієї міжнародної коаліції», — додав польський президент.

Польща загалом має понад 240 танків Leopard 2 у трьох модифікаціях — A4, A5 і PL.