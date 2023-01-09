Польща заявила, що Україна може отримати «символічну кількість» танків Leopard. Німеччина наразі не готова до поставок

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявив, що Україна зможе отримати від польської сторони невелику кількість німецьких танків Leopard.

В ефірі радіостанції Zet він сказав, що Польща передасть у майбутньому «символічну кількість» — кілька десятків штук.

Наразі польська сторона веде перемовини з союзниками щодо передачі цих танків. Польща хоче створити «коаліцію країн», які мають ці бойові машини. Днями премʼєр-міністр Матеуш Моравецький теж про це говорив.

Польща загалом має понад 240 танків Leopard 2 у трьох модифікаціях (A4, A5 і PL).

В уряді Німеччини, однак, заявили, що Берлін наразі не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну.