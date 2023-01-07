Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2, якщо Європа першою почне це робити

Фінляндія передасть Україні бойові танки Leopard 2, якщо Європа почне першою це робити.
Про це голова комітету з оборони Антті Гакканен заявив у коментарі телеканалу MTV Uutis.
«Якщо Європа почне давати танки Україні на дюйм ширше, то має бути задіяна Фінляндія. Звісно, з нашим невеликим внеском, бо власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як для країни, що має кордон із росією», — зазначив Гакканен.
Leopard 2 — бойовий танк, який створила німецька компанія KraussMaffei Group. Через угоди про експорт озброєнь жодна інша країна не може дати Україні ці танки, якщо Німеччина цього не дозволить.
- 4 січня 2023 року Франція оголосила про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC. Наступного дня стало відомо, що США і Німеччина готують до передачі ЗСУ БМП M2 Bradley і Marder. Німеччина погодилася надати ще одну батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot.
- Politico писало, що згода США і Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутніх поставок танків Abrams і Leopard.