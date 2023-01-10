Аналітики: Китай не зможе перемогти США в разі нападу на Тайвань

Аналітичний Центр стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні (CSIS) провів моделювання можливих бойових дій США проти Китаю в разі вторгнення останнього на Тайвань.

Про це пише CNN.

Центр вивчив 24 сценарії можливого розвитку подій. Результати демонструють, що Сполучені Штати здобудуть перемогу в цій війні, проте втратять декілька авіаносців, два-три десятки дрібніших кораблів і близько 3 200 військовослужбовців. Водночас Китай втратить 138 кораблів, 155 бойових літаків і близько 10 тисяч солдатів.

Згідно з розрахунками, сильно постраждає й армія Тайваню: острів позбудеться всього бойового флоту з 26 фрегатів та есмінців, а також 3 500 військовослужбовців. У війні також візьме участь Японія, яка може втратити сотню винищувачів та 26 кораблів.

У доповіді американські дослідники також дійшли висновку, що «український сценарій» із довготривалим забезпеченням союзника озброєннями під час бойових дій неможливий. Таким чином, Тайваню треба отримати потрібну зброю до початку можливого військового конфлікту.

Поряд із цим, вважають експерти, Вашингтон і Тайбей повинні зміцнити свої бази в регіоні і мати велику кількість «невеликих, але живучих кораблів», винищувачів, а також ударних та оборонних комплексів.