Аналітики: Китай не зможе перемогти США в разі нападу на Тайвань

Аналітичний Центр стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні (CSIS) провів моделювання можливих бойових дій США проти Китаю в разі вторгнення останнього на Тайвань.
Про це пише CNN.
Центр вивчив 24 сценарії можливого розвитку подій. Результати демонструють, що Сполучені Штати здобудуть перемогу в цій війні, проте втратять декілька авіаносців, два-три десятки дрібніших кораблів і близько 3 200 військовослужбовців. Водночас Китай втратить 138 кораблів, 155 бойових літаків і близько 10 тисяч солдатів.
Згідно з розрахунками, сильно постраждає й армія Тайваню: острів позбудеться всього бойового флоту з 26 фрегатів та есмінців, а також 3 500 військовослужбовців. У війні також візьме участь Японія, яка може втратити сотню винищувачів та 26 кораблів.
У доповіді американські дослідники також дійшли висновку, що «український сценарій» із довготривалим забезпеченням союзника озброєннями під час бойових дій неможливий. Таким чином, Тайваню треба отримати потрібну зброю до початку можливого військового конфлікту.
Поряд із цим, вважають експерти, Вашингтон і Тайбей повинні зміцнити свої бази в регіоні і мати велику кількість «невеликих, але живучих кораблів», винищувачів, а також ударних та оборонних комплексів.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.
- Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть регулярними. Тайвань заявив, що останні навчання скидалися на «репетицію захоплення острова».
- 3 вересня Білий дім офіційно оголосив про передачу Тайваню військової допомоги на $1,1 мільярда. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.