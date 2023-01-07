ЗМІ: Зеленський призупинив громадянство 13 представників УПЦ МП

Президент Володимир Зеленський указом № 898/2022 призупинив громадянство 13 священнослужителів УПЦ московського патріархату.
Про це з посиланням на джерела пише LB.ua, вказуючи, що указ на сайті президента не опублікований, оскільки містить персональну інформацію.
В указі фігурують:
- Єлецьких Анатолій Іванович — митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у держзраді;
- Аніцою Сергій Леонідович — викарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій;
- Вініченко Володимир Семенович — архієпископ Новоазовський Варсонофій (Донецька єпархія);
- Градомський Віктор Анатолійович — протоієрей Віктор, настоятель храму Олександра Невського (Одеська єпархія);
- Доненко Микола Миколайович — викарний архієрей, єпископ Ялтинський Нестор;
- Єгоренко Валентин Володимирович — митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, у якого СБУ проводила обшуки та знайшла російські паспорти;
- Масленіков Олексій Олександрович — митрополит Роменський і Буринський Іосиф;
- Середній Іван Петрович — митрополит Дніпропетровський і Павлоградський;
- Скобіола Андрій Петрович — архієпископ Волноваський, викарій Донецької єпархії, настоятель Святовасилівського чоловічого монастиря;
- Таранов Олександр Борисович — архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій, який втік до росії;
- Швець Ростислав Пилипович — митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар;
- Шинкарьов Віктор Сергійович — архієпископ Костянтинівський Паїсій;
- Яковенко Ігор Федорович — митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври.
Тепер їх можуть депортовати.
- 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Після заяви президента правоохоронці почали активно проводити серії обшуків по всій країні.
- 9 грудня комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.