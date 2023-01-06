Служіння предстоятеля ПЦУ Епіфанія в лаврі охоронятимуть близько трьох тисяч правоохоронців

Різдвяне богослужіння предстоятеля Православної церкви України Епіфанія в Києво-Печерській лаврі охоронятимуть близько трьох тисяч правоохоронців. Вони будуть як по периметру лаври, так і біля самого Успенського собору.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Головного управління Нацполіції в Києві Іван Вигівський.
«Поліція Києва готується до забезпечення правопорядку під час богослужіння в Успенському соборі лаври. Сама подія — історична. Буде залучено загалом близько 3 000 правоохоронців, із них — майже 1 700 поліцейських», — сказав він.
Вигівський пояснив, що певна кількість поліцейських буде навколо лаври, а частина з них перебуватиме безпосередньо на території Верхньої лаври. Їхнє головне завдання — не допустити заворушень та провокацій. Але наразі інформації про можливі такі плани немає.
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