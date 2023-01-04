Очільник ПЦУ Епіфаній вперше звершить богослужіння в Києво-Печерській лаврі. Це станеться на Різдво

Богослужіння з нагоди Різдва Христового предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершить в Успенському соборі. Це буде перше богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

Про це інформує пресслужба ПЦУ.

«Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі», — йдеться в повідомленні.

Богослужіння розпочнеться о 09:00 7 січня, в день Різдва Христового за юліанським календарем.

Перед Новим роком заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір на її користування Успенським собором та Трапезною церквою у Верхній лаврі.