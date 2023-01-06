У Білорусі самопроголошений президент Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства за екстремізм

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства для людей, засуджених за екстремістську діяльність.

Про це йдеться на сайті президента Білорусі.

Закон набуде чинності влітку 2023 року. Згідно з ним, білоруси, які перебувають за межами країни та засуджені за екстремізм чи «завдавання тяжкої шкоди» інтересам держави, можуть втратити громадянство — навіть ті з них, хто не має іншого паспорта.

Як повідомляє «Радіо Свобода», Білорусь не підписала Конвенцію ООН про скорочення безгромадянства.

Також цей закон зобовʼязує білорусів повідомляти режиму Лукашенко про набуття громадянства чи посвідки на проживання в іншій країні. Це стосується, зокрема, документів, які дають право на отримання посвідки на проживання, наприклад, карти поляка.