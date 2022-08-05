Білоруський суд визнав «екстремістськими» Telegram-стикери з лукашенком

Суд Центрального району Мінська визнав екстремістськими Telegram-стикери із самопроголошеним президентом лукашенком.

Як повідомляє Euroradio з посиланням на Мінінформ, ідеться про стикер-паки «Саша 3%» та «Luka», які набрали популярність під час протестів улітку 2020 року. Тоді напередодні президентських виборів у білорусі зʼявився мем «Саша 3%», оскільки за даними соцопитувань лукашенко мав набрати лише 3% голосів. За підсумками так званих виборів лукашенку намалювали 80,1%.