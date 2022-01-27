У Білорусі опозиційне видання «Наша Ніва» визнали екстремістським

У Білорусі визнали екстремістським опозиційне видання «Наша Ніва». Напередодні Telegram-канал видання теж помістили до переліку екстремістських матеріалів.
Про це пише Белсат.
У МВС Білорусі заявили, що визнали екстремістською «групу громадян з числа ПІУП «Сородичі» (газета «Наша Ніва»), обʼєднану через інтернет-ресурси, у тому числі соціальні мережі та месенджери».
Також там зазначили, що оновили перелік екстремістських матеріалів.
- У липні 2021 року Міністерство інформації Білорусі заблокувало доступ до опозиційного видання «Наша Ніва». Правоохоронці прийшли з обшуками до редакції, а також до співробітників видання. Вони затримали кількох співробітників, зокрема головного редактора Єгора Марциновича і редактора Андрія Скурка.