У Білорусі опозиційне видання «Наша Ніва» визнали екстремістським

У Білорусі визнали екстремістським опозиційне видання «Наша Ніва». Напередодні Telegram-канал видання теж помістили до переліку екстремістських матеріалів.

Про це пише Белсат.

У МВС Білорусі заявили, що визнали екстремістською «групу громадян з числа ПІУП «Сородичі» (газета «Наша Ніва»), обʼєднану через інтернет-ресурси, у тому числі соціальні мережі та месенджери».

Також там зазначили, що оновили перелік екстремістських матеріалів.