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В Беларуси оппозиционное издание «Наша Ніва» признали экстремистским

Автор:
Алексей Ярмоленко
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В Беларуси признали экстремистским оппозиционное издание «Наша Ніва». Накануне Telegram-канал издания тоже поместили в список экстремистских материалов.

Об этом пишет Белсат.

В МВД Беларуси заявили, что признали экстремистской «группу граждан из числа ЧИУП «Сородичи» (газета «Наша Ніва»), объединенную через интернет-ресурсы, в том числе социальные сети и мессенджеры».

Также там отметили, что обновили список экстремистских материалов.

  • В июле 2021 года Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к оппозиционному изданию «Наша Ніва». Правоохранители пришли с обысками в редакцию, а также к сотрудникам издания. Они задержали нескольких человек, в том числе главного редактора Егора Марциновича и редактора Андрея Скурко.