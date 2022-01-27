В Беларуси оппозиционное издание «Наша Ніва» признали экстремистским

В Беларуси признали экстремистским оппозиционное издание «Наша Ніва». Накануне Telegram-канал издания тоже поместили в список экстремистских материалов.

Об этом пишет Белсат.

В МВД Беларуси заявили, что признали экстремистской «группу граждан из числа ЧИУП «Сородичи» (газета «Наша Ніва»), объединенную через интернет-ресурсы, в том числе социальные сети и мессенджеры».

Также там отметили, что обновили список экстремистских материалов.