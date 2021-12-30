У Білорусі суд визнав «екстремістськими» матеріали правозахисного центру «Вясна». Він понад 20 років фіксує порушення прав людини

У Білорусі суд Залізничного району Гомеля визнав «екстремістськими» матеріали Telegram-каналу і соцмереж правозахисного центру «Вясна», який понад 20 років фіксує порушення прав людини в країні.

Про це центр повідомив у своєму Telegram.

Центр не перший рік зазнає переслідувань з боку влади Білорусі, як і його представники. Після серпневих виборів президента у 2020 році режим Олександра Лукашенка розгорнув проти центру справжні репресії, оскільки він активно висвітлював тортури, масові арешти і затримання.

Наразі у вʼязницях Білорусі перебувають сім представників центру.