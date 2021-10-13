У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за підписку на «екстремістські» Telegram-канали

У Білорусі запровадили кримінальну відповідальність для інтернет-користувачів, підписаних на «екстремістські» Telegram-канали.
Про це повідомляє Головне управління з боротьби з організованою злочинністю МВС Білорусі.
Відомство повідомило, що 12 жовтня Рада міністрів Білорусі ухвалила постанову «Про заходи протидії екстремізму і реабілітації нацизму», яка регламентує порядок реалізації положень закону «Про протидію екстремізму».
«Це означає, що підписники екстремістських Telegram-каналів і чатів будуть притягуватися до кримінальної відповідальності за статтею 361-1 Кримінального кодексу (до 7 років позбавлення волі) як учасники екстремістського формування», — повідомили в ГУБОЗ.
Там додали, що екстремістськими формуваннями визнаватимуть «незареєстровані групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність, зокрема в месенджерах і соціальних мережах».
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