Убивство працівника КДБ: у Білорусі затримали 200 людей за коментарі в соцмережах

У Білорусі силовики затримали майже 200 людей за коментарі в соцмережах щодо загибелі працівника КДБ, якого застрелили під час рейду в Мінську по квартирах громадян.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на міністра внутрішніх справ країни Івана Кубракова.

За його словами, люди затримані за заклики «йти і вбивати не тільки працівників КДБ, але й інших громадян, які мають іншу думку».

«Як тільки їх затримують, усі згадують про свої сімʼї, про рідних і близьких. У всіх є сімʼї, й у працівника КДБ, який загинув при виконанні обовʼязків, теж є сімʼя, він віддав своє життя за батьківщину. Тому всіх закликаю замислитися, обʼєднатися та жити спокійно в нашій країні. Хочу попросити керівників підприємств, щоб доводили до працівників, як потрібно поводитися на вулиці та як потрібно поводитися в інтернеті», — заявив Кубраков.