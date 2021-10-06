У Білорусі затримали майже 140 людей за коментарі у соцмережах про вбивство співробітника КДБ

У Слідчому комітеті Білорусі повідомили, що затримали 136 людей за негативні коментарі у соцмережах щодо вбивств співробітника КДБ та програміста Андрія Зельцера.

Про це пише Zerkalo.io.

Кримінальну справу проти них завели за двома статтями КК Білорусі - умисні дії, спрямовані на розпалювання іншої соціальної ворожнечі або ворожнечі за ознакою іншої соціальної приналежності та образа представника влади і його близьких у звʼязку з виконанням ним службових обовʼязків.

У відомстві заявили, що знайшлись в Білорусі люди, для яких «біда стала приводом для хайпу», а самі вони публікували цинічні коментарі.

«Незважаючи на неодноразові попередження представників правоохоронних органів про дачу жорсткої і принципової правової оцінки по кожному такому факту, деяких «коментаторів» це не зупинило, і вони, покладаючись на анонімність і уявну безкарність, продовжили своє цькування, образи і приниження в мережі Інтернет», — повідомили в СК Білорусі.