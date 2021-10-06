В Беларуси задержали почти 140 человек за комментарии в соцсетях об убийстве сотрудника КГБ

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что задержали 136 человек за негативные комментарии в соцсетях относительно убийств сотрудника КГБ и программиста Андрея Зельцера.
Об этом пишет Zerkalo.io.
Уголовное дело против них завели по двум статьям УК Беларуси — умышленные действия, направленные на разжигание другой социальной розни или вражды по признаку иной социальной принадлежности и оскорбление представителя власти и его близких в связи с исполнением им служебных обязанностей.
В ведомстве заявили, что нашлись в Беларуси люди, для которых «беда стала поводом для хайпf», а сами они публиковали циничные комментарии.
«Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых «комментаторов» это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в сети Интернет», — сообщили в СК Беларуси.
- 28 сентября в Минске работники КГБ провели неудачный рейд по квартирам граждан. Они выбили дверь в квартиру IT-менеджера из EPAM Андрея Зельцера, но тот открыл огонь из ружья. В результате смертельное ранение получил сотрудник КГБ с позывным «Нирвана», а Зельцер был застрелен ответным огнем.
- Александр Лукашенко пообещал наказать всех причастных к смерти работника КГБ.
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