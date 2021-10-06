В Беларуси задержали почти 140 человек за комментарии в соцсетях об убийстве сотрудника КГБ

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что задержали 136 человек за негативные комментарии в соцсетях относительно убийств сотрудника КГБ и программиста Андрея Зельцера.

Об этом пишет Zerkalo.io.

Уголовное дело против них завели по двум статьям УК Беларуси — умышленные действия, направленные на разжигание другой социальной розни или вражды по признаку иной социальной принадлежности и оскорбление представителя власти и его близких в связи с исполнением им служебных обязанностей.

В ведомстве заявили, что нашлись в Беларуси люди, для которых «беда стала поводом для хайпf», а сами они публиковали циничные комментарии.

«Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых «комментаторов» это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в сети Интернет», — сообщили в СК Беларуси.