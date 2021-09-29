В Беларуси против оппозиционера Цепкало завели еще одно дело. Оно связано с убийством сотрудника КГБ

Следственный комитет Беларуси возбудил против оппозиционера Валерия Цепкало еще одно уголовное дело. Оно связано с гибелью сотрудника КГБ, которого застрелили во время рейда по квартирам граждан.

Как сообщает пресс-служба СКБ, Цепкало обвиняется в призывах к действиям, причиняющим вред нацбезопасности (ч. 3 ст. 361 УК), за что грозит до 7 лет лишения свободы.

Цепкало якобы разместил в Интернете видео, в котором назвал смерть сотрудника КГБ «примером того, как надо бороться, для всех жителей Республики Беларусь. Он якобы публично призвал к вооруженному захвату государственной власти и насильственному изменению конституционного строя».

«Вышеуказанное уголовное дело соединено производством с делом о коррупции, фигурантом которого также является Валерий Цепкало, находящийся в розыске», — заявили в СКБ.