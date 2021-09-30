У Білорусі затримали близько 50 людей за коментарі в соцмережах про смерть працівника КДБ

У Білорусі силовики затримали близько 50 осіб за коментарі в соцмережах щодо загибелі працівника КДБ, якого застрелили під час рейду по квартирах громадян.
Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».
Люди затримані працівниками КДБ в рамках кримінальної справи, порушеної за двома статтями — образа державного службовця (ст. 369 КК) і розпалювання соціальної ворожнечі (ст. 130 КК).
Затримання, в основному, проходили 29 вересня — їх провели в Мінську, Гомелі, Речиці, Жлобіні, Вітебську та Слонімі. Правозахисники встановили особи 30 затриманих.
У Telegram зʼявилося відео затримання мешканки Гродна. До неї прийшли озброєні і в штурмовій екіпіровці бійці ОМОНу.
- 28 вересня в Мінську працівники КДБ провели невдалий рейд по квартирах громадян. Вони вибили двері в квартиру IT-менеджера з EPAM Андрія Зельцера, але той відкрив вогонь з рушниці. У результаті смертельне поранення отримав працівник КДБ з позивним «Нірвана», а Зельцер був застрелений вогнем у відповідь.
- Олександр Лукашенко пообіцяв покарати всіх причетних до смерті працівника КДБ.
- 29 вересня Слідчий комітет Білорусі порушив проти опозиціонера Валерія Цепкала ще одну кримінальну справу — той нібито схвалював смерть силовика у соцмережах.