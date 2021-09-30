В Беларуси задержали около 50 человек за комментарии в соцсетях о смерти сотрудника КГБ

В Беларуси силовики задержали около 50 человек за комментарии в соцсетях касательно гибели сотрудника КГБ, которого застрелили во время рейда по квартирам граждан.

Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Люди задержаны сотрудниками КГБ в рамках уголовного дела, возбужденного по двум статья — оскорбление государственного служащего (ст. 369 УК) и разжигание социальной вражды (ст. 130 УК).

Задержания, в основном, проходили 29 сентября — их провели в Минске, Гомеле, Речице, Жлобине, Витебске и Слониме. Правозащитники установили личности 30 задержанных.

В Telegram появилось видео задержания жительницы Гродно. К ней пришли вооруженные и в штурмовой экипировке бойцы ОМОНа.