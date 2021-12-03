У Білорусі суд визнав «екстремістськими» соцмережі «Радіо Свобода»

Центральний райсуд Мінська визнав «екстремістськими матеріалами» інформацію та продукти, що розповсюджуються соцмережами радіомовника «Радіо Свобода». Йдеться про матеріали в YouTube, на Telegram-каналі «Радіо Свобода — Білорусь» та у його аналогах в інших соцмережах.

Про це повідомляють «Радіо Свобода» та РИА Новости з посиланням на МВС Білорусі.

У МВС зазначили, що зберігання екстремістських матеріалів, а також підписка на Telegram-канали та чати, визнані екстремістськими, переслідується законом.

Зараз у Білорусі за ґратами перебувають двоє журналістів «Радіо Свобода» — Ігор Лосик та Андрій Кузнечик. Журналісти Олег Груздзілович, Алесь Дащинський та Інна Студзінська перебувають під слідством.