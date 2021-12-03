В Беларуси суд признал «экстремистскими» соцсети «Радио Свобода»

Центральный райсуд Минска признал «экстремистскими материалами» информацию и продукты, распространяемые соцсетями радиовещателя «Радио Свобода». Речь о материалах в YouTube, в Telegram-канале «Радио Свобода — Беларусь» и в его аналогах в других соцсетях.

Об этом сообщают «Радио Свобода» и РИА Новости со ссылкой на МВД Беларуси.

В МВД отметили, что хранение экстремистских материалов, а также подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону.

Сейчас в Беларуси за решеткой находятся двое журналистов «Радио Свобода» — Игорь Лосик и Андрей Кузнечик. Журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студзинская находятся под следствием.