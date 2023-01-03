СБУ оголосила перші підозри російським офіцерам за удари по цивільних обʼєктах

Служба безпеки України оголосила перші підозри російському військовому керівництву за удари по цивільних обʼєктах.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Одним із них є командувач дальньої авіації Повітряно-космічних сил зс рф генерал-полковник Сергій Кобилаш. Другий — колишній командувач Чорноморського флоту рф адмірал Ігор Осіпов.
Слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва росії щодо знищення українських міст. Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та обʼєктах критичної інфраструктури в різних регіонах України.
Для повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160 і Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.
Щодо Ігоря Осіпова, за даними слідства в період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року посадовець віддавав накази на систематичні ракетні удари з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами «Калібр» із російських бойових кораблів.
- 31 грудня війська росії завдали ракетного удару по Київській, Хмельницькій, Житомирській та Запорізькій областях. Вони били винятково по цивільних обʼєктах. Із понад 20 ракет Сили ППО збили 12. Понад 20 людей дістали поранення, двоє загинули.
- У ніч проти 2 січня над Києвом Сили протиповітряної оборони збили 22 повітряні цілі, а напередодні вдалося знищити всі 32 з 32 цілей, якими росія атакувала столицю.