FT: Акаунти Дональда Трампа у Facebook та Instagram можуть розблокувати цього місяця. Рішення опрацьовує робоча група

У компанії Meta розглядають можливість розблокувати акаунти колишнього президента США Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Рішення ухвалять до кінця січня.

Про це пише Financial Times.

Трампа забанили на платформах Meta за підбурювання до насильства незабаром після того, як його прихильники штурмували Капітолій у січні 2021 року.

Раніше компанія заявляла, що рішення про розблокування Трампа ухвалять до 7 січня 2023 року. Однак, за словами людини, обізнаної в цьому питанні, про це оголосять пізніше.

Співрозмовник FT повідомив, що з цією метою компанія створила робочу групу. До її складу входять співробітники команд з публічної політики та комунікацій, експерти з політики щодо контенту, яких очолює Моніка Бікерт, і представники команди безпеки та доброчесності під керівництвом Гая Розена.