FT: Акаунти Дональда Трампа у Facebook та Instagram можуть розблокувати цього місяця. Рішення опрацьовує робоча група

У компанії Meta розглядають можливість розблокувати акаунти колишнього президента США Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Рішення ухвалять до кінця січня.
Про це пише Financial Times.
Трампа забанили на платформах Meta за підбурювання до насильства незабаром після того, як його прихильники штурмували Капітолій у січні 2021 року.
Раніше компанія заявляла, що рішення про розблокування Трампа ухвалять до 7 січня 2023 року. Однак, за словами людини, обізнаної в цьому питанні, про це оголосять пізніше.
Співрозмовник FT повідомив, що з цією метою компанія створила робочу групу. До її складу входять співробітники команд з публічної політики та комунікацій, експерти з політики щодо контенту, яких очолює Моніка Бікерт, і представники команди безпеки та доброчесності під керівництвом Гая Розена.
- Акаунти Трампа після штурму Капітолія в січні 2021 року заблокували Facebook, Twitter, Google та Instagram. У Twitter Трампа забанили довічно, у Facebook — до 2023 року. Трамп це назвав «цензурою» і «образою мільйонів людей». Тільки у Twitter він мав 88 мільйонів підписників.
- 2 червня команда Трампа представила соцмережу Gettr, дуже схожу на Twitter. У день запуску її зламали.
- 21 жовтня Трамп анонсував запуск власної соцмережі Truth Social. Через день після анонсу Truth Social теж зламали.
- Загалом Truth Social дуже схожа на Twitter. Соцмережу навіть звинувачували у використанні вихідного коду подібних платформ. Вона стала інформаційним майданчиком Трампа та його прихильників. На платформі також активно просувають різноманітні теорії змов, зокрема щодо президентських виборів, на яких Трамп програв Джо Байдену.
- 20 листопада Twitter розблокував сторінку експрезидента США Дональда Трампа після опитування Ілона Маска.
- Минулого місяця дослідження правозахисної групи Accountable Tech продемонструвало, що 350 публікацій з облікового запису Трампа у його соцмережі Truth Social порушують правила політики Facebook.