Трамп анонсував запуск власної соцмережі «Правда». На початку року його заблокували у Twitter, Facebook та Instagram

Імовірно, така ідея назріла у Трампа через те, що з січня 2021 року його заблокували у соцмережах Twitter, Facebook та Instagram . Це сталося після того, як прихильники республіканця у січні захопили будівлю Конгресу .

Про це в ефірі телеканалу Fox News повідомив радник Трампа Джейсон Міллер.

Колишній президент США Дональд Трамп анонсував запуск власної соцмережі Truth Social. Вона має запрацювати у 2022 році, наразі її тестують.

Нова соцмережа належатиме компанії Трампа Trump Media & Technology Group. За допомогою її запуску 45-й президент хоче боротися із засиллям найбільших технологічних компаній і великих соцмереж. Він звинувачує їх у цензурі та утисках опозиції.

«Ми живемо в світі, де «Талібан» широко представлений у Twitter — і в той же час вашого улюбленого американського президента позбавили голосу», — написав Трамп.

Також компанія планує запустити стримінговий сервіс на противагу Netflix та Disney+.