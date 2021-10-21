Трамп анонсировал запуск собственной соцсети «Правда». В начале года его заблокировали в Twitter, Facebook и Instagram

Вероятно, такая идея назрела у Трампа из-за того, что с января 2021 года его заблокировали в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram . Это произошло после того, как сторонники республиканца захватили здание Конгресса .

Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил советник Трампа Джейсон Миллер.

Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной соцсети Truth Social. Она должна заработать в 2022 году, сейчас ее тестируют.

Новая соцсеть будет принадлежать компании Трампа Trump Media & Technology Group. С помощью ее запуска 45-й президент хочет бороться с засильем крупнейших технологических компаний и соцсетей. Он обвиняет их в цензуре и притеснениях оппозиции.

«Мы живем в мире, где «Талибан» широко представлен в Twitter — и в то же время вашего любимого американского президента лишили голоса», — написал Трамп.

Также компания планирует запустить стриминговый сервис в противовес Netflix и Disney+.