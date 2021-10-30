У соцмережі Трампа чергова проблема. Її звинуватили у використанні «вихідника» платформи — альтернативи Twitter

Голова платформи мікроблогів Mastodon, яка вважається альтернативою соцмережі Twitter, звинуватив соціальну мережу Дональда Трампа Truth Social у закритому використанні вихідного коду його платформи.

Про це йдеться у заяві Юджина Рочка на сайті платформи.

У Mastodon відкритий вихідний код, і власники платформи дозволяють його використовувати для створення інших сервісів, але для цього потрібно дотримуватися умов ліцензії, які вимагають обовʼязково відкривати код і всі правки до нього.

Голова Mastodon Рочко надіслав листа головному юристу Truth Social з проханням розкрити вихідний код соцмережі. В іншому разі Mastodon відкличе ліцензію соцмережі Трампа.

На сайті Truth Social зазначено, що права на вихідний код належать їй, але багато користувачів та журналістів знайшли згадку Mastodon у коді на сторінці для авторизації.

Truth Social має 30 днів на відповідь, але поки що представники соцмережі не відреагували на звинувачення.