У соцсети Трампа очередная проблема. Ее обвинили в использовании «исходника» платформы — альтернативы Twitter

Глава платформы микроблогов Mastodon, которая считается альтернативой соцсети Twitter, обвинил социальную сеть Дональда Трампа Truth Social в закрытом использовании исходного кода его платформы.

Об этом говорится в заявлении Юджина Рочко на сайте платформы.

У Mastodon открытый исходный код, и владельцы платформы позволяют его использовать для создания других сервисов, но для этого нужно соблюдать условия лицензии, которые требуют обязательно открывать код и все добавления к нему.

Глава Mastodon Рочко направил письмо главному юристу Truth Social с просьбой раскрыть исходный код соцсети. В противном случае Mastodon отзовет лицензию у соцсети Трампа.

На сайте Truth Social указано, что права на исходный код принадлежат ей, но многие пользователи и журналисты нашли упоминание Mastodon в коде на странице для авторизации.

У Truth Social есть 30 дней на ответ, но пока представители соцсети не отреагировали на обвинения.