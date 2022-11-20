Twitter розблокував сторінку експрезидента США Дональда Трампа після опитування Ілона Маска

Соцмережа Twitter відновила доступ до облікового запису колишнього президента США Дональда Трампа.

Це сталося після того, як новий власник Twitter Ілон Маск запустив опитування щодо розблокування Трампа. Більшість користувачів проголосували за зняття бану з акаунта експрезидента. В опитуванні взяли участь 15 085 458 людей.

Після розблокування кількість підписників сторінки Трампа досягла 1,2 мільйона.