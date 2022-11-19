Ілон Маск запустив голосування у Twitter щодо розблокування Трампа

Ілон Маск запустив у Twitter опитування щодо розблокування колишнього президента США Дональда Трампа. Підписав опитування він латинським виразом «Голос народу, голос Бога» (Vox Populi, Vox Dei).

Поки більшість користувачів виступають за зняття бану з акаунту Трампа.

Після покупки Маском Twitter ЗМІ писали, що він виступає проти довічних банів, що може означати повернення Дональду Трампу доступу до акаунту. Члени Палати представників, зокрема республіканець Лорен Боберт, закликали Маска розбанити Трампа.