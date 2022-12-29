Силовики обшукали сім храмів УПЦ МП на Хмельниччині

Співробітники Служби безпеки України провели обшук на території семи храмів Української православної церкви московського патріархату.

Про це йдеться на сторінці управління СБУ у Хмельницькій області.

Силовики перевірили приміщення:

Єпархіального управління Шепетівської єпархії УПЦ та Свято-Михайлівського кафедрального собору (місто Шепетівка);

Різдво-Богородичного чоловічого монастиря (село Городище Шепетівського району);

Жіночого монастиря святої праведної Анни (місто Славута);

Храму Свято-Різдво-Богородичної парафії (місто Славута);

Храму Святих мучениць Віри, Надії, Любові і Софії (місто Шепетівка);

Собору ікони Божої Матері «Неопалима Купина» (місто Нетішин);

Свято-Воскресенського храму (селище Віньківці).

Безпекову роботу проводять для того, щоб: