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Силовики обшукали сім храмів УПЦ МП на Хмельниччині

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Співробітники Служби безпеки України провели обшук на території семи храмів Української православної церкви московського патріархату.

Про це йдеться на сторінці управління СБУ у Хмельницькій області.

Силовики перевірили приміщення:

  • Єпархіального управління Шепетівської єпархії УПЦ та Свято-Михайлівського кафедрального собору (місто Шепетівка);
  • Різдво-Богородичного чоловічого монастиря (село Городище Шепетівського району);
  • Жіночого монастиря святої праведної Анни (місто Славута);
  • Храму Свято-Різдво-Богородичної парафії (місто Славута);
  • Храму Святих мучениць Віри, Надії, Любові і Софії (місто Шепетівка);
  • Собору ікони Божої Матері «Неопалима Купина» (місто Нетішин);
  • Свято-Воскресенського храму (селище Віньківці).

Безпекову роботу проводять для того, щоб:

  • завадити використанню соборів як осередків «руского міра»;
  • перевірити дані про використання приміщень УПЦ для переховування громадян рф, зберігання заборонених предметів тощо;
  • убезпечити населення від провокацій та терористичних актів.