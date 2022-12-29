Силовики обшукали сім храмів УПЦ МП на Хмельниччині

Співробітники Служби безпеки України провели обшук на території семи храмів Української православної церкви московського патріархату.
Про це йдеться на сторінці управління СБУ у Хмельницькій області.
Силовики перевірили приміщення:
- Єпархіального управління Шепетівської єпархії УПЦ та Свято-Михайлівського кафедрального собору (місто Шепетівка);
- Різдво-Богородичного чоловічого монастиря (село Городище Шепетівського району);
- Жіночого монастиря святої праведної Анни (місто Славута);
- Храму Свято-Різдво-Богородичної парафії (місто Славута);
- Храму Святих мучениць Віри, Надії, Любові і Софії (місто Шепетівка);
- Собору ікони Божої Матері «Неопалима Купина» (місто Нетішин);
- Свято-Воскресенського храму (селище Віньківці).
Безпекову роботу проводять для того, щоб:
- завадити використанню соборів як осередків «руского міра»;
- перевірити дані про використання приміщень УПЦ для переховування громадян рф, зберігання заборонених предметів тощо;
- убезпечити населення від провокацій та терористичних актів.
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- 9 грудня комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
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