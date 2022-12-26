У 2024 році британські науковці відправлять на Місяць інструмент, що видобуватиме воду з каміння

У 2024 році британські науковці планують відправити на Місяць апарат, який видобуватиме воду з місячної породи.

Про це пише The Guardian.

Професор британського віртуального університету Open University Махеш Ананд понад десять років вивчав зразки місячного каміння та пилу, відомі як реголіт, зібрані під час місій програми NASA «Аполлон». Протягом довгого часу науковці вважали, що на Місяці немає води, але команда Ананда виявила, що реголіт має високий вміст кисню — це означає, що воду можна виробляти шляхом додавання водню та нагрівання ґрунту, щоб викликати реакцію.

Це доводять супутникові дані, які демонструють водяний лід на місячних полюсах.

У 2024 році під час наступної місії NASA Artemis, дослідники з Open University планують надіслати на Місяць інструмент, що називається екзосферний мас-спектрометр. Він буде бурити скелю, забирати та аналізувати воду.

Можливість видобутку води є важливим для подальшого дослідження Місяця, тому що транспортування кілограма будь-якої речовини в космос коштує приблизно один мільйон доларів. Видобування води зробило б космічні подорожі набагато економічнішими.