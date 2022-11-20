У NASA припускають, що люди зможуть жити на Місяці вже у цьому десятилітті

Очільник програми космічного корабля «Оріон» Говард Ху заявив, що в цьому десятилітті люди зможуть залишатися на Місяці протягом тривалого часу.

Про це пише BBC.

За його словами, запуск ракети-носія Artemis, яка несе «Оріон», 16 листопада став «історичним днем ​​для польоту людини в космос». Зараз «Оріон» перебуває приблизно у 134 000 км від Місяця. На борту немає астронавтів, але там розташували манекен, який реєструватиме вплив польоту на тіло людини.

Ху зазначив, що, якщо нинішній політ Artemis-1 буде успішним, то наступного разу ракета вирушить на Місяць з екіпажем. Під час третього польоту астронавти знову висадяться на Місяць, вперше після місії «Аполлон-17» 50 років тому, у грудні 1972 року.

Він також повідомив, що поточна місія проходить добре. Наразі команда місії готується до наступного запуску двигунів «Оріона» 21 листопада, щоб вивести космічний корабель на далеку орбіту Місяця.

Одним із найважливіших етапів місії Artemis I є безпечне повернення модуля «Оріон» на Землю. Він знову увійде в атмосферу планети зі швидкістю 38 000 км/год — це у 32 рази більше швидкості звуку.

За словами Говарда Ху, причина повернення людей на Місяць значним чином полягає в тому, щоб дізнатися, чи є вода на південному полюсі супутника. Її можна перетворити на паливо для кораблів, які летять глибше у космос — наприклад, на Марс.

«Ми відправлятимемо людей на поверхню, і вони житимуть на цій поверхні та займатимуться наукою. Для нас справді буде дуже важливо навчитися трохи виходити за межі орбіти нашої Землі, а потім зробити великий крок, коли ми вирушимо на Марс. І місії Artemis дозволяють нам мати стійку платформу та транспортну систему, яка дозволить нам навчитися діяти в цьому глибокому космосі», — сказав Ху.

Капсула «Оріон» має повернутися на Землю 11 грудня.