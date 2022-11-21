Космічний корабель NASA вперше за 50 років досягнув Місяця

Космічна капсула «Оріон» агентства NASA вперше за 50 років досягла Місяця.

Про це пише Sky News.

Корабель облетів Місяць і пройшов на відстані у 128 км. У результаті цього диспетчери польотів у Х’юстоні зіткнулися з півгодинним відключенням зв’язку, тобто вони не знали, чи був успішним запуск критичного двигуна, поки капсула не вийшла з-за Місяця. Коли капсула вийшла з-за Місяця, бортові камери надіслали назад зображення Землі.

Досягши Місяця капсула запустила свій головний двигун, який через чотири дні має вивести її на місячну орбіту. «Оріон» проведе близько тижня на орбіті Місяця, перш ніж відправитися додому, а приземлення в Тихому океані заплановано на 11 грудня.