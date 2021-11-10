Агентство NASA перенесло висадку людей на Місяць на 2025 рік

Американське космічне агентство NASA перенесло на рік місію Artemis з доставки людей на поверхню Місяця (першої жінки та 13-го чоловіка) — на 2025 рік. Про це заявив глава агентства Білл Нельсон, повідомляє The New York Times. «Як найшвидше і безпечне повернення на Місяць є пріоритетом агентства. Однак, з огляду на нещодавній судовий процес та інші фактори, посадка людини у рамках Artemis, ймовірно, відбудеться не раніше 2025 року», — сказав він. Причина перенесення — брак коштів і судовий процес з приводу посадкового модуля.

Федеральний суддя США нещодавно підтримав рішення NASA щодо того, аби віддати контракт на будівництво десантного місячного корабля для цієї місії компанії SpaceX Ілона Маска. Однак засновник Amazon Джефф Безос оскаржив це рішення частково тому, що, за його словами, контракт мав бути присуджений більш ніж одному претенденту. Фірма Безоса Blue Origin ля цього обʼєдналася з трьома іншими аерокосмічними компаніями, щоб поборотися за контракт. Крім цього, експерти з минулого року говорили, що через проблеми з грошима відправити місію у 2024 році неможливо.