Компанія Безоса судитиметься з NASA через контракт на будівництво місячного модуля, який дістався SpaceX

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса подала позов до Національного космічного агентства (NASA) через його рішення віддати контракт на створення місячного модуля компанії SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомляє CNN.

У своєму позові Blue Origin протестує проти рішення NASA. Сама компанія також просила не розголошувати деталі позову, оскільки в іншому випадку можуть бути оприлюднені «закрита інформація, комерційні таємниці та конфіденційні фінансові дані». Це, на думку Blue Origin, завдасть серйозного удару по конкуренції.