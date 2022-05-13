Науковці вперше виростили рослину на ґрунті з Місяця

Американські науковці вперше в історії виростили рослини у ґрунті з Місяця. Вони розцінюють це як важливий етап у дослідженнях Місяця та космосу.
Про це повідомляє Associated Press.
Вчені посадили в ґрунт із місяця широко поширену на Землі рослину Резуховидку Таля.
Рослини проросли в місячному грунті, але мали особливості: вони були дрібнішими, повільнішими росли і відрізнялися великою різноманітністю в розмірах.
Складність досвіду полягала в тому, що вчені мали 12 грамів місячного ґрунту (кілька чайних ложок). Наданий NASA ґрунт був зібраний під час місій на Місяць у рамках космічної програми «Аполлон».
Цей експеремет став важливим кроком до вирощування рослин для їжі та кисню на Місяці або під час космічних місій. Також це дослідження повʼязане з планами відправити людей Місяць за програмою «Артеміда». Наступним етапом має стати вирощення рослин на Місяці.
- Перший політ із космонавтами (Artemis-2) навколо Місяця заплановано на 2024 рік. Місія Artemis-3 стане першою після Аполлона-17, яка доставить людей на поверхню Місяця (за планом у 2025 році). Вона має приземлитися на південному полюсі Місяця. Вважається, що його кратери, які ніколи не бачать сонячного світла, містять величезні запаси льоду. Цей лід можна використовувати для виробництва ракетного палива на місці, так його не доведеться доставляти із Землі, що знизить вартість дослідження Місяця.