Науковці вперше виростили рослину на ґрунті з Місяця

Американські науковці вперше в історії виростили рослини у ґрунті з Місяця. Вони розцінюють це як важливий етап у дослідженнях Місяця та космосу.

Про це повідомляє Associated Press.

Вчені посадили в ґрунт із місяця широко поширену на Землі рослину Резуховидку Таля.

Рослини проросли в місячному грунті, але мали особливості: вони були дрібнішими, повільнішими росли і відрізнялися великою різноманітністю в розмірах.

Складність досвіду полягала в тому, що вчені мали 12 грамів місячного ґрунту (кілька чайних ложок). Наданий NASA ґрунт був зібраний під час місій на Місяць у рамках космічної програми «Аполлон».

Цей експеремет став важливим кроком до вирощування рослин для їжі та кисню на Місяці або під час космічних місій. Також це дослідження повʼязане з планами відправити людей Місяць за програмою «Артеміда». Наступним етапом має стати вирощення рослин на Місяці.