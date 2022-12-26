РосЗМІ: У кремлі хочуть восени 2023 року провести місцеві «вибори» на анексованих територіях України

У кремлі планують восени 2023 року провести місцеві «вибори» на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Навіть попри те, що ввели на цих територіях воєнний стан.
Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на власні джерела.
Російське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Однак у кремлі хочуть скористатися вже наявними поправками або взагалі змінити закон.
Зокрема, там хочуть скоротити період передвиборчої кампанії приблизно на третину. Згідно з російським законом, рішення про призначення регіональних виборів має бути ухвалене раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. Ці строки можуть скоротитись у разі повторних або дострокових виборів.
Росіяни хочуть скористатися цією поправкою або внести зміни у закон про воєнний стан. Але поки що такі зміни не напрацьовують.
- 23 вересня російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 27 вересня окупанти оголосили результати своїх псевдореферендумів, усюди — понад 87% за «приєднання» до росії.
- 30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, потім конституційний суд рф назвав ці «договори» такими, що «відповідають основному закону». 3 жовтня ці «договори» про анексію ратифікувала держдума, 4 жовтня — рада федерації.
- 19 жовтня путін оголосив воєнний стан на анексованих рф територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.