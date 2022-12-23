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Sky News показав, як виглядав Київ із космосу в січні та в листопаді

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Британський телеканал Sky News показав, як виглядав Київ із космосу в січні та в листопаді 2022 року після початку російських обстрілів критичної інфраструктури України.

Ось так виглядав Київ на зображенні супутників NASA в січні 2022 року:

А ось так у листопаді того ж року після атак росії.

Скриншот / Sky News

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  • 16 грудня увечері після ракетного удару компанія «Укренерго» скасувала дію надзвичайного стану в Обʼєднаній енергетичній системі. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі «Бабелю» пояснив, що означає оголошення надзвичайної ситуації в енергетиці.
  • (ОЕС) України. Надзвичайний стан в енергосистемі запроваджували через російські обстріли, після яких було втрачено понад 50% споживання обʼєднаної енергетичної системи.
  • 22 грудня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українську енергосистему можна відремонтувати до літа, щоб відключення світла припинилися. Але за умови, що не буде нових обстрілів.
  • 23 грудня в Україні дещо зменшився дефіцит потужності в енергосистемі, але він лишається суттєвим. Тому відключення тривають у всіх областях.