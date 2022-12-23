«Укренерго»: В Україні зменшився дефіцит потужності, але він лишається суттєвим. Відключення тривають у всіх областях

В Україні дещо зменшився дефіцит потужності в енергосистемі, але він лишається суттєвим. Тому відключення тривають у всіх областях.

Про це пише «Укренерго».

Там зазначили, що всі види генерації в Україні наразі працюють. Енергоблок атомної електростанції, який вчора підʼєднали до енергосистеми, уже вийшов на номінальну потужність.

Однак обмеження зберігаються, тому що російська армія сильно пошкодила магістральні мережі, тому електроенергію складно передати до споживачів.

«​​На сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволять військові», — пояснили в «Укренерго».