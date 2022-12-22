Міністр енергетики: Без нових обстрілів енергосистему України можна полагодити до літа

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українську енергосистему можна відремонтувати до літа, щоб відключення світла припинилися. Але за умови, що не буде нових обстрілів.

Про це він розповів в інтервʼю Forbes.

«Швидкість відновлення повʼязана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням уже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа», — пояснив Галущенко.

За його словами, один зі шляхів вирішення проблеми — це імпорт електроенергії. Україна вже проводила його в тестовому режимі. Галущенко пояснив, що наразі опрацьовують механізми, які дозволять збільшити імпорт.

«Зараз це 600 МВт — день, 700 МВт — ніч. Технічно можливість набагато більша — 1,6–2 ГВт», — підкреслив він.

Також Україні допоможуть мобільні станції потужністю до 50 МВт. Вони можуть допомогти стабільно пройти цю зиму.