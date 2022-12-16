«Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі країни. Що це означає

При цьому за правилами ринку «Укренерго» повідомило про настання надзвичайної ситуації.

«Внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку російської федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330—750 кВ) відбулася втрата понад 50% споживання ОЕС України, що відповідно до п. 2.4 Кодексу системи передачі визначає настання режиму системної аварії», — дослівно зазначила компанія.

Національна енергетична компанія «Укренерго» відповідно до правил ринку оголосила надзвичайну ситуацію в енергосистемі країни. За даними компанії, через російські обстріли втрачено понад 50% споживання обʼєднаної енергетичної системи.

Директор «Центру досліджень енергетики» Олександр Харченко в коментарі «Бабелю» пояснив, що означає настання надзвичайної ситуації в енергетиці.

За його словами, через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою більше 50% споживачів країни (включно з критичною інфраструктурою). Тобто неможливо ні виробити більше енергії, ні транспортувати її.