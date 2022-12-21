ЗМІ: Греція закрила повітряний простір для польотів до білорусі та з неї

Греція закрила повітряний простір для польотів до білорусі та у зворотному напрямку.
Про це повідомляє видання Pentapostagma з посиланням на офіційну директиву.
«Відповідно до рішення ради літакам, що експлуатуються авіаперевізниками білорусі, забороняється посадка, зліт з території Греції або проліт над її територією», — йдеться в документі. Відповідно, грецьким авіаперевізникам заборонили рухатися в повітряному просторі білорусі.
Це рішення ухвалили на тлі зростання побоювань щодо участі білорусі у війні в Україні та очікування серйозних заяв режиму лукашенка.
- Війська білорусі та росії в грудні проводили тренування зі злагодження. Також росія завозить до білорусі військову техніку, а її мобілізовані проходять там підготовку.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів, і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач ОК «Південь» теж вважають, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу.
- Проєкт «Беларускі Гаюн» писав, що росія почала перекидати своїх військових та техніку з полігонів на півночі білорусі ближче до українського кордону.
- При цьому США поки не бачать ознак підготовки наступу на Київ.