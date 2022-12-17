Командувач ОК «Південь»: У лютому росія може спробувати наступати з півночі. Україна готується до цього

Україна готується до того, що росія знову спробує вторгнутися з півночі. Можливо, це станеться в лютому — до річниці першої невдалої спроби росіян захопити Київ.
Про це командувач Оперативного командування «Південь», генерал-майор Андрій Ковальчук сказав в інтервʼю Sky News.
Відповідаючи на запитання про те, чи спробують російські війська знову вторгнутися в Україну з півночі, сходу та півдня, можливо, навіть 24 лютого, командувач сказав, що Україна готується до цього.
«Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії. Ми до цього готуємося. Ми живемо з думкою, що вони знову будуть наступати. Це наше завдання», — сказав Ковальчук.
За його словами, українські військові готуються до можливого наступу росіян з боку білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше.
«Ми розглядаємо можливий наступ з боку білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше. Ми готуємося до цього. Ми розслідуємо. Ми дивимося, де вони накопичують сили та засоби. Ми готуємося», — зазначив командувач ОК «Південь».
Він наголосив, що Україна готова дати відсіч окупантам.
«Ми замінували окремі ділянки, на окремих ділянках підготували надійну оборону. Більше не буде такого, що вони [росіяни] просто зайдуть, як це сталося 24 лютого [2022 року]», — наголосив Ковальчук.
Відповідаючи на запитання, чи очікує він мобілізації мільйонів росіян для війни в Україні, генерал-майор сказав: «Я вважаю, що путін думає про це. І ми не можемо виключати такий варіант. Треба бути до цього готовим».
Ковальчук наголосив, що ЗСУ готові битись навіть із мільйонами росіян, але для цього Україні знадобиться потужніша підтримка з боку західних партнерів.
- В інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков теж вважає, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу у війні проти України.
- Водночас представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак підготовки наступу росіян на Київ.