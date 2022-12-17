Командувач ОК «Південь»: У лютому росія може спробувати наступати з півночі. Україна готується до цього

Україна готується до того, що росія знову спробує вторгнутися з півночі. Можливо, це станеться в лютому — до річниці першої невдалої спроби росіян захопити Київ.

Про це командувач Оперативного командування «Південь», генерал-майор Андрій Ковальчук сказав в інтервʼю Sky News.

Відповідаючи на запитання про те, чи спробують російські війська знову вторгнутися в Україну з півночі, сходу та півдня, можливо, навіть 24 лютого, командувач сказав, що Україна готується до цього.

«Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії. Ми до цього готуємося. Ми живемо з думкою, що вони знову будуть наступати. Це наше завдання», — сказав Ковальчук.

За його словами, українські військові готуються до можливого наступу росіян з боку білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше.

«Ми розглядаємо можливий наступ з боку білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше. Ми готуємося до цього. Ми розслідуємо. Ми дивимося, де вони накопичують сили та засоби. Ми готуємося», — зазначив командувач ОК «Південь».

Він наголосив, що Україна готова дати відсіч окупантам.

«Ми замінували окремі ділянки, на окремих ділянках підготували надійну оборону. Більше не буде такого, що вони [росіяни] просто зайдуть, як це сталося 24 лютого [2022 року]», — наголосив Ковальчук.

Відповідаючи на запитання, чи очікує він мобілізації мільйонів росіян для війни в Україні, генерал-майор сказав: «Я вважаю, що путін думає про це. І ми не можемо виключати такий варіант. Треба бути до цього готовим».

Ковальчук наголосив, що ЗСУ готові битись навіть із мільйонами росіян, але для цього Україні знадобиться потужніша підтримка з боку західних партнерів.