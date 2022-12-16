Білий дім: США не бачать ознак підготовки росії до наступу на Київ

Сполучені Штати не бачать ознак підготовки наступу росіян на Київ.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ми не бачимо будь-яких свідчень, що просто зараз буде наступ на Київ», — підкреслив Кірбі. Він також зазначив, що Сполучені Штати, як і раніше, максимально уважно стежитимуть за розвитком ситуації із пересуванням сил російської армії.

Напередодні в інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков теж вважає, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу у війні проти України.