Міноборони білорусі оголосило про завершення раптової перевірки боєготовності військ

Міністерство оборони білорусі оголосило про завершення раптової перевірки боєготовності військ.

Перевірка військ білорусі та російського угрупування на території країни тривала шість діб, оскільки стартувала вона лише 13 грудня. Ніяких деталей або звіту відомство не надало, а лише опублікувало коротке відео. На ньому можна бачити наведення понтонних переправ через річки, навчальні стрільби та маневри танків.

Перед початком перевірки відомство заявляло, що хоче підвищити злагодженість військ та оцінити мобілізаційну готовність.