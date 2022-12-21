СБУ прийшла з обшуками до УПЦ московського патріархату на Сумщині

Служба безпеки України прийшла з обшуками до Софронієво-Молченського чоловічого монастиря УПЦ московського патріархату. СБУ пояснила свої дії контррозвідувальними заходами та протидією підривній діяльності російських спецслужб.
«Враховуючи збройну агресію рф, ці заходи проводяться, зокрема, щоб унеможливити використання релігійних громад як осередку «русского мира» й убезпечити населення від провокацій та терористичних актів», — заявили в СБУ.
Правоохоронці оглядають територію, приміщення та перевіряють служителів на проросійську діяльність і зв’язки з окупантами.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Після заяви президента правоохоронці почали активно проводити серії обшуків по всій країні.
- 9 грудня комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- 20 грудня УПЦ МП закликала Зеленського скасувати санкції проти церковників, а студію «Квартал 95» — вибачитися за антирелігійні жарти.