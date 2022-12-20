Reuters: Всередині російської влади є сумніви щодо можливості армії рф провести новий наступ

Російська влада сумнівається ві можливості своїх військ провести новий наступ.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника Державного департаменту США.
«Звичайно, є ті хто, я думаю, хотів би продовжити наступальні операції в Україні. Є й інші, які мають реальні сумніви щодо здатності росії в реальності зробити це», — сказав представник Держдепу на умовах анонімності.
За словами чиновника, росія відчуває «значний» брак боєприпасів, що створює серйозну проблему на фронті, а мобілізовані росіяни не стали «згуртованими» підрозділами. Це, на його думку, накладає обмеження на плани окупантів.
- За даними агентства AFP російське керівництво має суперечливі погляди щодо доцільності зимового наступу на Україну.
- Війська білорусі та росії в грудні поводили тренування зі злагодження. Також росія завозить до білорусі військову техніку, а її мобілізовані проходять там підготовку.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів, і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач ОК «Південь» теж вважають, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу. Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв також заявив, що ризик наступу окупаційних військ з території білорусі поступово зростає.
- При цьому США поки не бачать ознак підготовки наступу на Київ.