«Це знущання». Зеленський закликав Грузію перевести Саакашвілі у закордонну клініку

Президент Володимир Зеленський закликав владу Грузії забезпечити належну медичну допомогу увʼязненому експрезиденту країни, громадянину України Міхеїлу Саакашвілі. Стан його здоровʼя, за даними ЗМІ, значно погіршився.
Про це він заявив у своєму зверненні.
Зеленський закликав грузинський уряд «проявити милосердя у цей передріздвяний час» і перевести Саакашвілі в українську клініку або у клініку будь-якої країни Європи чи США. «Те, що відбувається з Саакашвілі, — знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити», — заявив Зеленський.
Раніше лікарі виявили в організмі Міхеїла Саакашвілі, який наразі відбуває покарання у грузинській вʼязниці, важкі метали. Вони підозрюють, що його могли отруїти.
- Після повернення до Грузії Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня 2021 року, після того як був відправлений до вʼязниці. Припинив голодувати він 20 листопада, після чого пройшов курс лікування у військовому шпиталі. 31 січня Саакашвілі повернули до вʼязниці міста Руставі.
- У Грузії політик заочно засуджений у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані (3 роки позбавлення волі) і побиття депутата Валерія Гелашвілі (6 років). Також він фігурує у справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року і про погром телекомпанії «Імеді».