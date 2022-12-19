«Це знущання». Зеленський закликав Грузію перевести Саакашвілі у закордонну клініку

Президент Володимир Зеленський закликав владу Грузії забезпечити належну медичну допомогу увʼязненому експрезиденту країни, громадянину України Міхеїлу Саакашвілі. Стан його здоровʼя, за даними ЗМІ, значно погіршився.

Про це він заявив у своєму зверненні.

Зеленський закликав грузинський уряд «проявити милосердя у цей передріздвяний час» і перевести Саакашвілі в українську клініку або у клініку будь-якої країни Європи чи США. «Те, що відбувається з Саакашвілі, — знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити», — заявив Зеленський.

Раніше лікарі виявили в організмі Міхеїла Саакашвілі, який наразі відбуває покарання у грузинській вʼязниці, важкі метали. Вони підозрюють, що його могли отруїти.