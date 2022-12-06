Медики знайшли в організмі експрезидента Грузії Саакашвілі важкі метали та підозрюють отруєння

Лікарі виявили в організмі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який наразі відбуває покарання у грузинській вʼязниці, важкі метали. Вони підозрюють, що його могли отруїти.

Про це пише Euractiv.

Адвокати Саакашвілі поширили звіт незалежних медиків про стан його здоровʼя. У ньому американський токсиколог Девід Сміт зазначив, що «тестування виявило наявність важких металів» в організмі Саакашвілі, а патологічні симптоми, які він демонструє, «є результатом отруєння важкими металами».

Сміт вважає, що такі метали, як ртуть і мишʼяк, потрапили в організм Саакашвілі вже після увʼязнення. Він запевняє, що без належного лікування у Саакашвілі підвищується ризик смерті.

Інша незалежна лікарка Маріам Джишкаріані, яка очолювала консиліум медиків, що оглядали Саакашвілі, повідомила, що у нього «діагностовано пошкодження мозку та нейроінтоксикацію».

«Він страждає від низки серйозних захворювань, які за грузинським законодавством несумісні з його ув’язненням», — заявила вона.